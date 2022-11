¡Chisme, chisme! Él fue el actor que golpeó a Yuridia por no cantar durante una fiesta

Yuridia contó que cuando estaba recién salida del ‘La Academia’ era una persona muy tímida, por lo que no le costaba mucho trabajo interactuar con otras personas. Cierto día fue invitada a una reunión, donde se encontraban ciertos miembros de la farándula.

La cantante contó que el actor que la molestó aquella noche estaba muy alcoholizado y se aferró a que tenía que cantar, pese a que habían otras personas cantando y se la estaban pasando muy bien. Por ello, decidió hacer una broma para tratar de calmarlo.

“Empecé a cantar tantito y dije: ‘La verdad es que no me la sé’ y era Ángel, estaba aferrado y cuando hice la broma de que no me la sabía, el vato se enfermó, o sea, se castró bien duro y agarró una chamarra que me aventó fuertísimo. Me reventó el hocico. En el diente, me pegó con el zipper", indicó la cantante.