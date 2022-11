"Llegabas tarde, borrachín”, Javier Ceriani ataca a William Valdés tras su salida de VLA

Tras la salida de William Valdés de 'Venga la Alegría', fue invitado al programa de 'La Saga' con Adela Micha', donde habló dde su salida del matutino de TV Azteca, y de su mala relación con el periodista Javier Ceriani.

William Valdés aseguró que aunque hace algunos meses aceptó aparecer en el programa 'Chisme no Like', él le habría advertido a Javier Ceriani que no caería en su juego.



"Yo le dije 'no voy a caer en tu circo, simplemente te voy a decir que eres un mentiroso'... Dijo que yo había demandado a un amigo mío que porque yo lo vi haciendo drogas, y que lo había demandado en la corte de Miami", comentó William Valdés a Adela Micha.



Por su parte, Javier Ceriani no se quedó callado y en el programa del día de hoy, respondió a los comentarios que hizo Valdés sobre él y hasta reveló la supuesta razón por la que despidieron a William Valdés de 'Despierta América'.



"Él está confundido, yo nunca dije que iba a demandar a Orlando Segura, ni que Orlando Segura lo iba a demandar a él, siempre pasa lo mismo con el teléfono descompuesto... escuchen bien, yo lo único que dije fue que a Orlando Segura lo sacaron de 'Despierta América' por el tema de sustancias, y que lo había chivateado William, que también usaba sustancias, o sea que 'Despierta sustancias' le van a decir al programa, porque había muchas sustancias... Eso es lo único que yo dije", afirmó Ceriani.



El periodista de espectáculos retó a Valdés a mostrarle el extracto de video donde dijo que él demandaría a Orlando Segura.

"Yo no sé de dónde sacó lo de la demanda a Orlando Segura, dame el pedacito donde yo dije que demandaste a Orlando Segura, dije chivateaste, no sé qué me hayas entendido, que vos fuiste el que balconaste a Orlando Segura, para que lo sacaran".

Posteriormente afirmó que las razones por las que el exintegrante de CD9 dejó Univisión fue porque llegaba bochacho.

"Llegabas tarde, borrachín, con sustancias y eras un irresponsable, te volvieron a contratar en todos los morning show y de todos te echan, algo debes tener, te echa Univision. Hoy y Venga la Alegría, papito algo debes estar haciendo mal", dijo.