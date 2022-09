Kate del Castillo se roba la alfombra roja de los Premios Billboard con hermoso vestido (FOTO)

La actriz Kate del Castillo arrasó en su paso por la alfombra roja de los Premios Billboard con un sexy vestido cut out de color blanco

El pasado jueves, Latin Billboards Awards 2022, que premian lo mejor de la música latina, en donde Kate del Castillo, fue una de las principales conductoras que derrochó glamour, pues llevaba un vestido blanco cut out, la tendencia del momento.

El vestido de Kate es una mezcla ganadora de elegancia y sensualidad, pues lleva un corte largo y hombreras que marcan la sofisticación en primer plano. La silueta es definida por un fruncido en la cadera y la cintura se muestra presente por el cut out, cuya forma llega hasta el ombligo y resalta el trabajado abdomen que tiene. En la parte inferior tiene una abertura de un lado de la pierna que, en sintonía con el cut out, eleva todo el look.

Lleva unos zapatos dorados con plataforma y con efecto metálico. Para darle aún más protagonismo al vestido, la actriz no llevó ningún accesorio, pues las mangas y el cuello del traje no se prestan y pocas veces vemos el estilo de Kate demasiado cargado.

Con información de El Universal