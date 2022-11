FOTOS: Así es Cosalá, Pueblo Mágico donde se conocieron el 'Chapo' y Kate del Castillo

El 2 y 3 de octubre de 2015, Kate del Castillo y Sean Penn se encontraron con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera en una zona montañosa de México.

A través de una publicación en la revista Proceso kate narra qué fue lo que vivió antes de que se concretara el 'evento': desde un correo a través del que fue contactada hasta el momento en se vio con el líder del Cártel de Sinaloa, hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.

En su crónica, del Castillo cuenta que viajó alrededor de siete horas entre la selva, no había comido y fue el propio 'Chapo' quien la recibió con un abrazo.

"Deduje que era él porque me llamó “amiga”, ya que ni tiempo tuve de ver su cara en ese momento. Cuando finalmente le vi el rostro no lo podía creer, en verdad era él. Ya era de noche. De ahí en adelante no pude quitar mi mirada del hombre que había escapado por segunda vez de un penal de máxima seguridad", escribió la mujer que, entre otros papeles, adquirió su fama al interpretar a Teresa Mendoza en La Reina del Sur.