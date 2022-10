¡No le gusta que la comparen! Karely Ruiz explota contra sus fans

Karely Ruz y Mona son dos de las mujeres más conocidas en nuestro país gracias a que comparten su vida diaria en redes sociales.

Las influencers suman millones de seguidores quienes recientemente las volvieron tendencia luego de ser comparadas por los usuarios en redes.

Mona ganó mayor popularidad y se volvió viral tras anunciar los resultados de su operación estética, pues de inmediato empezaron los ataques y comparaciones con Karely Ruiz.

Mona declaró en su defensa que ya tenía en mente someterse a una cirugía estética y realizar cambios en su figura y que fue hasta ahora que creció su fama que obtuvo los ingresos para poder hacer ese cambio.

Aumento de busto y lipoescultura para definir su figura, fueron las cirugías a las que Mona se sometió.

Este cambio provocó una comparación con Karely Ruiz e incluso los internautas mencionaron que la influencer sería destronada de su lugar, lo que provocó su reacción.

Karely decidió responder y poner un alto a todas las personas que la estaban comparando con Mona.

"Me compararon con Mona, pues es una mujer hermosa igual que todas, no veo la diferencia. Ustedes nada más buscan cualquier cosa para andar en el argüende, pero no se fijan en su vida para andar perdiendo el tiempo, acá con nosotras y lo peor es que entre mujeres”