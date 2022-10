Luis de Llano reaparece y se defiende de acusaciones de Sasha Sokol: “No me he arrepentido”

El productor Luis de Llano, reapareció luego de la denuncia que enfrenta por parte de Sasha Sokol, al narrar el abuso que vivió en una supuesta relación amorosa cuando ella era menor de edad.

El productor fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de periodistas, y declaró sentirse “muy bien, trabajando mucho sin parar”.

Aunque en un principio se mostró reacio a hablar sobre el tema de Sasha Sokol, “De eso no voy a hablar”, el productor dio algunas declaraciones:



“No voy a hablar de eso, fíjate, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes, les platico todo, pero no es todavía el momento. Yo estoy muy bien, estoy feliz, mírenme”, dijo respecto a su estado anímico luego de que se especulara que había caído en depresión tras el deterioro de su imagen pública.



“Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco. No me ha afectado, estoy muy bien y no hablo de eso, denme chance para que pase”.

Ante la pregunta de si “¿ha podido platicar con Sasha?”, el hermano de Julissa de Llano expresó: “No voy a platicar... no voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes, la prensa”.

De Llano aseguró estar muy orgulloso de su vida y sus proyectos, y reiteró que no ha cometido delito alguno por el cual arrepentirse.



“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria y de mi carrera. (Para ella) no tengo ningún mensaje. El que nada debe, nada teme. ¿Delitos? ¡Cómo crees! En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada, pero entiendo su trabajo, lo respeto y los admiro”, dijo a los reporteros.



Fuente: Milenio