La emotiva despedida de Pablo Lyle con su familia tras ser declarado culpable (FOTOS)

Este martes el actor Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario en Miami, Estados Unidos, después de tres años detenido por una pelea de tránsito.

El protagonista de la película “Mirreyes vs Godínez” tendrá que esperar hasta el 26 de octubre para conocer su sentencia, la cual podría ser de hasta 15 años, pese a que lleva tres años en arresto domiciliario.

Tras darse a conocer el veredicto, Lyle permaneció tranquilo y resignado, sin embargo, antes de ser llevado por los oficiales, el actor se despidió de manera emotiva de sus familiares que estuvieron presentes este día en la Corte.

Entre abrazos y lágrimas, el actor se despidió de su hermana que no dejaba de llorar, así como de su cuñado.

Por último, antes de salir escoltado por los oficiales, el actor envío un beso a sus familiares.

Es importante señalar que el actor no podrá apelar el juicio porque era un caso en el que el estado debía comprobar que era culpable, no así el actor demostrar su inocencia, por lo que no podrá quedar en libertad.