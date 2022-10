Eugenio Derbez sorprende a sus seguidores; reaparece en redes durante sesión de fisioterapia

Luego de que Eugenio Derbez fue hospitalizado de emergencia por una fractura múltiple en el hombro tras sufrir una fuerte caída mientras manipulaba un juego de realidad virtual, reapareció en sus redes durante una de sus terapias de rehabilitación.

A través de sus redes sociales, el actor se mostró con el humor que lo caracteriza después de asistir a su sesión de fisioterapia.

"Saliendo de fisioterapia. This is what healing looks like" (Así es como se ve la sanación). Sin mirar a la cámara y esbozando una sonrisa fue como apareció. Seguramente iba acompañado por su media naranja Alessandra Rosaldo, quien lo ha apoyado desde el principio.