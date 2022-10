FOTOS: Así lucía Celia Lora antes y después de las cirugías

Celia Lora ha encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas de redes sociales y esto se debe a que se dio a conocer que es la modelo mexicana más lucrativa de OnlyFans.

Celia Lora fue sumamente publicitado y la hija de Alex Lora aprovechó toda la exposición que tenía para someterse a algunas cirugías estéticas que le permitieron incursionar en el mundo del modelaje y fue en 2011 cuando debutó en la portada de Playboy

Celia Lora ha demostrado que además de bella, es una mujer sumamente inteligente y hábil para los negocios, prueba de ello es que fue una de las primeras modelos en México en incursionar en la venta de contenido exclusivo donde tiene presencia en la mayoría de estas plataformas.

Celia Lora es la modelo mexicana más lucrativa de OnlyFans generando ganancias mensuales de 1 millón 200 mil pesos, lo que significa que al año se embolsa más de 13 millones de pesos.

Hasta ahora, se desconoce con exactitud cuántas cirugías estéticas se ha realizado Celia Lora, no obstante, nunca ha negado que su escultural silueta es producto de estos “arreglitos”, los cuales son sumamente evidente, no obstante, sus miles de fans le han agradecido estos cambios pues actualmente es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula en México.