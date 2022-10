Danna Paola suspende concierto por depresión; fans la apoyan

A unos meses de haber iniciado la gira “XT4S1S”, Danna Paola tomó la decisión de darse un tiempo y aplazar conciertos, debido a que está viviendo episodios de depresión y ansiedad, por lo que abrió su corazón y contó a sus seguidores sobre su salud mental.

La cantante suspendió su concierto que estaba programado para el 22 de octubre en Veracruz.

Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mi es MEGA IMPORTANTE la calidad de un show… pic.twitter.com/Go1pN8KTCg

“Está sucediendo algo que me está causando mucha ansiedad, y el tiempo me está volviendo loca”, escribió en su cuenta de twitter.

“…Y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que está tomando más tiempo de lo que pensábamos. El equipo creativo con quienes estamos trabajando y todo mi equipo en México son INCREÍBLES y estamos poniendo todo el esfuerzo y alma para DARLES un SHOW ÚNICO”, comentó en otro de sus tuits, agregando además lo importante que son sus fans para ella.

“Hoy el tiempo está jugando en contra y hay cositas que no están listas, y no me gustaría darles un show sin esos detalles porque merecen ver el espectáculo con la misma calidad que todos los demás. ¡Los amo!”, aseguró la cantante utilizando el hashtag XT4S1S Tour.