Estafan con 70 mil pesos a cantante Flor Amargo (VIDEO)

Flor Amargo fue estafada con 70 mil pesos, dejándola únicamente con 20 centavos, por lo que se encuentra completamente devastada.

La cantante compartió un video en sus redes sociales en donde aparece llorando, pues narró su experiencia al tratar con personas ‘aprovechadas y mañosas’.

“Me pongo a tocar en la calle, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”, agregó.

“Qué bueno que me estafaron, ahora puedo decirles, uno: cuídense porque marcan como si fueran de verdad o sea de verdad te dicen: ‘deposita aquí, deposita allá’, no le estamos pidiendo nada, te hacen esperar como tres horas, sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí”, narró.

Flor Amargo detalló que el dinero era para pagar su seguro y cosas de fin de año.

A pesar de ello, agradeció por contar con su amistad, quien la grabó llorando y contando su tragedia.

“Cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe, yo les digo a todos los que estén pasando por un momento difícil que confiemos, ahorita me siento así, nunca me había pasado, me quedé con 20 centavos y tengo muchas deudas, pero no me importa porque si tengo todas las deudas, pero ¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale que pueda respirar, cuánto vale que mi cuerpo esté trabajando para mi salud?”, mencionó.