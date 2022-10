Por esta triste razón, Thalía no se casó con el hijo del expresidente Díaz Ordaz

Thalía se ha convertido en una de las celebridades mexicanas más reconocidas por su habilidad para el canto y actuación, sin embargo, hubo un momento que marcaría su vida para siempre.

A finales de los años 90, justo cuando ella se daba a conocer dentro del mundo artístico gracias a su participación en el grupo juvenil ‘’Timbiriche”, pero quien logró llevarla al estrellato, quien estuvo detrás de sus éxitos como solista fue Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Con Alfredo tuvo una relación sentimental que duró cuatro años, aunque no fue bien recibida por la diferencia de edad entre ellos que era 20 años, la familia de Díaz, quien estaba divorciado y tenía dos hijas, no estaban de acuerdo en su romance, por lo que estuvieron un tiempo separados.

Algunos años después, Alfredo le propuso matrimonio a Thalía, quien aceptó sin dudarlo, pues compartían amor por la música.

Lamentablemente, su relación se vería terminada cuando Alfredo Díaz falleció el 15 de diciembre de 1993 por Hepatitis C.

Thalía se encontraba realizando grabaciones para la novela ‘Marimar’, pero fue durante el rodaje que recibió una llamada donde le informaban que su prometido había muerto.

“Me quedé petrificada, como en shock, como ‘esto no está pasando’ y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salir a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, dijo en una entrevista con Verónica Castro hace algunos años.