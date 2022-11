¡El regreso del Divo de Juárez! Juan Gabriel estrena su nueva producción Los Dúo 3

A 6 años de su muerte, Juan Gabriel estrenará su nueva producción el 11 de noviembre con el lanzamiento de Los Dúo 3 que contará con la participación de artistas invitados entre los que destacan Danna Paola, Ángela Aguilar, Anahí y Banda El Recodo.

El álbum póstumo del Divo de fue producido por Gustavo Farias, quien anteriormente trabajó en los exitosos Los Dúo y Los Dúo 2, la producción cuenta con una lista de 14 canciones.

Uno de los temas que más sorprendió a los fans fue Déjame Vivir, que fue el último sencillo en develarse para Los Dúo 3 y fue realizado de la mano de Anahí, el cual será el primer lanzamiento oficial de la mexicana en más de dos años.

Además, destacan las colaboraciones con Danna Paola y Gloria Trevi, en las que el Divo de Juárez deleitará los oídos de sus fans, que cada vez lo extrañan más.

Estas son las colaboraciones que tendrá el nuevo disco del Juan Gabriel:

Déjame vivir, dueto con Anahí.

Por qué me haces llorar, dueto con Gloria Trevi.

Cada vez y cada vez, dueto con Pepe Aguilar.

De mí enamórate, dueto con Danna Paola.

He venido a pedirte perdón, dueto con Mon Laferte.

Have you ever seen the rain, dueto con John Fogerty.

Nada más decídete, dueto con Ángela Aguilar.

Luna tras luna, dueto con George Benson.

Yo no nací para amar, dueto con Lasso.

Venecia sin ti, dueto con Charles Aznavour.

Te doy 8 días, dueto con La Adictiva.

Déjame, dueto con Luciano Pereyra.

Mía un año, dueto con Eslabon Armado.

Ya, dueto con Banda El Recodo De Cruz Lizárraga, La India.