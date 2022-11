Hospitalizan de emergencia a Rebecca Jones ¡urgen donadores de sangre!

La familia de la actriz no ha dado a conocer la información en las redes, pero a través de su oficina se han solicitado donadores de sangre

Este miércoles, la periodista Joanna Vega-Biestro informó en el programa "Sale el Sol", que la actriz Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia y se están solicitando donadores de sangre de manera urgente, pues su estado de salud se reporta como delicado.

La familia de la actriz no ha dado a conocer la información en las redes, pero a través de su oficina se han solicitado donadores de sangre, ya que se encuentra delicada, algo que según explicó la presentadora, habría sido confirmado por un familiar.

Unas horas después de que se diera a conocer que Jones está hospitalizada, por medio de sus redes sociales, Prensa Danna, agencia de la actriz, compartió un comunicado en el que detalló que la famosa estrella de telenovelas fue hospitalizada después de presentar "una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección".

En las redes sociales la salud de Rebecca ya se convirtió en tendencia, pues circula información en la que se afirma que está internada en terapia intensiva, en el Hospital ABC Campus Observatorio, y que está grave, por lo que se pide a la ciudadanía la donación de sangre de cualquier tipo.

En las redes sociales del programa de espectáculos "De primera mano", comandado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, se han dado a conocer los detalles: "Terapia intensiva 6 Hospital ABC Campus Observatorio. Tel: 5552308000 exts: 8920, 8922. De Lun a Dom 7:30 a 20:30 hrs. Dirección: Sur 136 No. 116 Col. Las Américas, Álvaro Obregón, 01120, CDMX"-

Desmiente tener cáncer

Hace unos meses el actor Alejandro Camacho, que fuera esposo de Jones por 25 años, reveló a los medios de comunicación, que la famosa tuvo una recaída, aunque destacó estaba trabajando y encarando el padecimiento que le detectaron desde 2017, cuando fue diagnosticada con cáncer de ovario. "Ahorita está perfectamente bien, ahorita está trabajando, está con salud, efectivamente tiene cáncer; más, sin embargo, es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza, que está perfecta", dijo.

Sin embargo, la actriz desmintió a su ex esposo cuando fue cuestionada por algunos reporteros sobre su supuesta recaída en el cáncer, pues aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud. Fue durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México cuando Rebecca aseguró que no tienen por qué creer las declaraciones de Camacho, pues hace mucho tiempo que ya no viven juntos.

Con información de El Heraldo