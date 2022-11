Este es lo que se sabe sobre el estado de salud de Rebecca Jones

La actriz, Rebecca Jones alertó a los medios de comunicación luego de que fuera hospitalizada de emergencia y requirieran donadores de sangre. Pero este día se dio a conocer que tenía deficiencia pulmonar.

Durante el programa ‘Hoy’ de Televisa, informaron sobre el estado de salud de la actriz, en el que su representante de Jones señaló que ella se encuentra estable, resaltando su mejoría.

Por lo que en los próximos días saldrá y regresará a trabajar a Televisa.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, comentó.