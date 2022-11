Niurka le da este consejote a Shakira tras divorcio con Piqué  

Niurka Marcos atraviesa por su ruptura amorosa con Juan Vidal, por ello al ser cuestionada sobre como maneja su separación, aprovechó para darle un consejo a Shakira que en los últimos meses la ha pasado mal tras su divorcio con Gerard Piqué.

La actriz cubana no perdió el tiempo y le envió unas palabras a la cantante colombiana y fiel a su costumbre está dando de qué hablar pues le dijo “que se busque otra anaconda”

“¿Qué le voy a decir a Shakira? Que se busque otra anaconda, otro hombre. Ya me conocen todos mis bebenius, que se busque otro. Que un clavo saca a otro clavo”

Además, tras su reciente separación del también actor Juan Vidal, la cubana aseguró que pasa el trago amargo con el tema Monotonía de Shakira.

“Me pusieron la canción de Shakira, Monotonía. Me la pusieron mis bebenius en uno de esos videos bonitos que me están haciendo y lo que hago es subirlos porque, obviamente, ellos me están apoyando”