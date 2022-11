Eugenio Derbez se está recuperando; ahora asiste a concierto de Harry Styles; "ya me están sacando a pasear"

Luego de su accidente y larga recuperación, el actor y comediante Eugenio Derbez apareció nuevamente en sus redes sociales en donde mostró a sus seguidores que ya se encuentra mejor, incluso asistió a un concierto de Harry Styles.

A través de sus historias en Instagram, Eugenio Derbez reveló que pronto dejará de usar el cabestrillo de su brazo lastimado además de verse muy animado luego de que su familia lo fuera a visitar recientemente, acto que lo animó mucho.

“Ahora que salí ya me dijeron que me tengo que quitar el cabestrillo lo más posible para mover el brazo lo más posible, entonces yo creo que ya pronto dejaremos todo esto, para empezar a mover el brazo poco a poquito, seis meses a un año de terapia, pero ya poco a poquito irse recuperando el movimiento y la fuerza, pero ya tengo que dejar el cabestrillo”.

“Vengo saliendo de mi terapia física, muy contento por muchas cosas, la primera: en estos días me vinieron a visitar mis hijos, eso me dio mucho gusto y ya me están sacando a pasear, ya estoy siendo, ya estaba harto de estar encerrado”, mencionó Eugenio.