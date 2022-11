“Fui a vender, no a robar”: Karely Ruiz explica por qué la corrieron del mercado  

Karely Ruiz desató la polémica tras asistir un mercadito en el municipio de Escobedo, donde la modelo e influencer fue ahuyentada, motivo por el que decidió realizar un en vivo en su cuenta de Facebook para explicar lo que pasó.

“Se me hizo muy injusto (…) Estoy muy, muy, muy agüitada por ese pedo porque me pongo a pensar y digo, oigan, soy una persona normal como todos, si tengo necesidad o no tengo necesidad, creo que no es problema, fui a vender, no a robar"