“Me tocaba desde los cuatro añitos”: Lizbeth Rodríguez revela que fue víctima de abuso sexual (VIDEO)  

Lizbeth Rodríguez, conductora e influencer, reconocida por su programa en YouTube, “Exponiendo infieles”, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía cuatro años.

A través de su cuenta de TikTok, mandó un mensaje a su agresor y dejó claro que ella no ha olvidado lo que pasó hace tantos años, incluso le hizo saber que tienen algo pendiente.

El video de Lizbeth Rodríguez ya acumula cuatro millones de reproducciones y se puede ver a la conductora enviarle un claro mensaje mientras suena “La Gasolina” de Daddy Yankee:

“Para el hp que me tocaba desde los cuatro añitos”. Lizbeth no hace nada hasta que suena la estrofa “Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes”