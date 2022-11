¡Nooooo! Muere Leslie Phillips, dio voz al sombrero seleccionador de Harry Potter

Este lunes, el actor Leslie Phillips falleció a la edad de 98 años tras una larga enfermedad. Por lo que la industria británica perdió a una de sus figuras más conocidas gracias a las más de 200 películas, series de televisión y programas de radio que protagonizó, entre ellas le dio voz al sombrero seleccionador de Harry Potter.

El actor con su tono cantarín consiguió personalizar varias frases que ya forman parte del vocabulario popular, como 'Ding Dong', 'Hello' y 'I Say'. Él siempre bromeaba con que lo acompañarían a la tumba y probablemente acabarían grabadas en su lápida, pero para las nuevas generaciones es ante todo la voz del Sombrero Seleccionador en la saga de Harry Potter.

Su tercera esposa Zara Carr, con quien se casó en 2013, hizo pública la noticia de su fallecimiento por medio de un comunicado en el que destacó por encima de toda la pasión que siempre sintió por entretener al público.



"He perdido a un marido maravilloso y el público ha perdido a un auténtico showman. Era sencillamente un tesoro nacional. La gente lo quería. La gente lo adoraba. Lo acosaban en todos los lugares a los que iba. Cuando nos casamos, me presentó descaradamente a la prensa como si fuera de la realeza, insistiendo en que era la nueva Zara Phillips y que estaba emparentada con la reina", aseguró Zara.



Nacido como Leslie Samuel Phillips en 1924, Leslie era el tercer hijo de una familia de clase trabajadora, cuyo padre murió a los 44 años, a causa de las duras condiciones que tenía que soportar en las fábricas. Su mamá lo envió a la escuela de teatro Italia Conte para que perdiera su acento cockney, y el actor siempre reconoció que esa había sido una decisión que cambió su vida al ayudarlo a cultivar la distintiva voz que utilizó frente a las cámaras y sobre las tablas.

A los 14 años, ya participaba en obras del West End junto a iconos de Hollywood, como Vivien Leigh y Rex Harrison, y dos años más tarde hizo su primera aparición en el cine en El ladrón de Bagdad. También fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sirvió como teniente segundo en la Infantería Ligera de Durham, pero fue declarado no apto para el servicio justo antes del Día D debido a una enfermedad que le causó una parálisis parcial.

Su vida amorosa y familiar se vio empañada por la tragedia. Leslie se casó con la actriz Penelope Bartley en 1948 y tuvieron dos hijos y dos hijas, pero el matrimonio llegó a su fin cuando salió a la luz que él había mantenido un idilio con Caroline Mortimer, hijastra del creador de la serie Rumpole of the Bailey John Mortimer. Penny falleció quince años después de que se divorciaron, mientras Leslie se encontraba en Australia con una obra de teatro y decidió no volver a Reino Unido para el funeral, algo que su familia nunca le perdonó.

Al año siguiente volvió a casarse con la chica Bond, Angela Scoular, y en 1993 la tragedia lo golpeó de nuevo cuando su madre fue asaltada en una parada de autobús. Los delincuentes le rompieron varios huesos y la arrastraron por la carretera, lo cual le causó una serie de lesiones que debido a su avanzada edad acabaron costándole la vida unas semanas más tarde. Su hermana Doris, que cuidaba de su mamá, nunca se recuperó del shock y murió de un derrame cerebral seis meses más tarde.

Su esposa Angela falleció en 2011 tras tomar un cóctel de drogas y alcohol para aliviar el dolor que le causaba el cáncer de intestino terminal que le habían diagnosticado y murió en el hospital al día siguiente. Dos años más tarde Leslie contrajo matrimonio con Zara, 30 años menor que él. Siempre aseguró que ella lo ayudó a superar el dolor de la muerte de Angela y en una ocasión le salvó la vida al llevarlo rápidamente a urgencias después de que sufriera un grave derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas.

Con información de Quien