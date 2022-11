Antes de tener tantas cirugías “pegaba más”, confiesa Karely Ruiz

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, se hizo su primera cirugía plástica a los 18 años y ahora a sus 22 se ha hecho por lo menos seis, que van desde una rinoplastia, varias liposucciones, además de implante de senos.

Cabe mencionar que a Karely Ruiz no le preocupa hablar sobre sus cirugías plásticas, por lo que le confeso lo siguiente a Kim Flores.

“Me gustaba mi cuerpo natural, no me quejaba (…) nunca estuvo en mis planes operarme porque siempre he tenido busto, siempre tuve bonito cuerpo, pero quería mejorar (…) no me arrepiento, mucha gente me dejó de seguir, yo cuando era natural siento que pegaba más, siento que a los machos le gusta lo natural”