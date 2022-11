¿Está despechado por Shakira? Captan a Piqué cantando “Corazón” de Maluma (VIDEO)

Un video se viralizó en redes sociales porque podría mostrar que Gerard Piqué ¿extraña a Shakira?

En dicha grabación se puede ver a Piqué cantando a todo pulmón la canción de “Corazón” de Maluma mientras se encontraba en una fiesta y tomando cerveza.

Unas jóvenes que se encontraban en la reunión, grabaron sutilmente al exjugador cantando junto a sus amigos.

La parte de la canción que cantó Gerard fue:

“Tú me partiste el corazón (Ay, mi corazón)

Pero, mi amor, no hay problema, no no

Ahora puedo regalar (Ya qué, ya qué)

Un pedacito a cada nena, sólo un pedacito”