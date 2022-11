“Tengo una bola”: Danna Paola sufre terrible accidente en pleno concierto (VIDEO)

Danna Paola inició su tour “XT4S1S” en Guadalajara, donde sufrió un terrible accidente en pleno concierto.

Fue a través de TikTok donde se difundieron diferentes videos donde se mostró a Danna salir del escenario con la cabeza vendada, explicando al público que se abrió la ceja mientras cantaba y bailaba.

"Tuve un accidente grave, me abrí la ceja. No es broma, no sé si los de primera fila lo vieron”, dijo Danna Paola a sus fans que estaban esperándola que regresara al escenario.

“Creo que me pegué con mi rodilla o algo así, se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver, pero yo seguí, entonces Emiliano me empezó a decir. Tengo una bola aquí, pero no importa vamos a seguir. Después de todo lo que he pasado estos meses no pienso dejar este escenario hasta que terminemos”, señaló la cantante a sus fans.