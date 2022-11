‘Ya aprendió a no meterse conmigo’: Vadhir habla sobre el accidente de Eugenio Derbez (VIDEO)

Vadhir Derbez estuvo en el programa de radio de Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, quien se atrevió a preguntarle cómo se encuentra su padre tras su incidente y qué fue lo que le ocurrió en verdad.

Después, hablando con sinceridad, Vadhir confirmó que Eugenio Derbez se cayó por estar jugando con unos lentes de realidad virtual.

También reveló que, cuando cayó el productor de "La Familia P.Luche", pensó que no era nada grave, hasta que éste le dijo que "escuchó sus huesos romperse".

Con dicha explicación, Vadhir Derbez acaba de una vez por todas con las teorías de que golpeó a Eugenio Derbez, como se especuló en las redes sociales.

Cuando Eugenio Derbez sufrió el accidente que le destrozó su hombro, se especuló que en realidad se había peleado a golpes con su hijo Vadhir Derbez; sin embargo, el actor de 61 años lo negó rotundamente.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de "No se aceptan devoluciones" hizo una transmisión en vivo y explicó cómo se lesionó, para acabar con los rumores sobre ésta.

“Una noche antes de regresar a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos realidad virtual […] Me convenció, me puse los lentes y tuve este accidente estúpido […] Me tropecé con algo que había en el piso y cuando caminé, reaccioné a lo que vi en realidad virtual. Moví los pies y fui a dar a unos escalones”, expuso el hijo de la fallecida actriz Silvia Derbez.