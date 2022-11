¡Se acabó el amor! Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separan tras 11 años juntos

La actriz Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están en un proceso de separación luego de estar 11 años juntos.

Echeverría compartió en el podcast que ha tenido semanas complicadas porque está llevando un proceso de separación con su esposo Leonardo de Lozanne.



“De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona y quieres que sea de cierta forma y de repente no es y entonces ya te frustra entonces hemos pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación”, dijo la actriz.



Cuando se le preguntó lo mejor y peor que ha vivido esta semana, Sandra confesó que fue darse cuenta que su unión de 11 años, en total, no está funcionando.

“Llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas”, contó la también cantante, “de repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”.

Echeverría también dijo que Leonardo será una persona que siempre amó y que siempre amará, por lo que le desea que esté bien.