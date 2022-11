Esta fue la razón por la que se divorciaron Sandra Echeverría y Leo de Lozanne

Sandra Echeverría dio a conocer que el motivo de su separación con Leonardo de Lozanne fue en decisión conjunta por falta de empatía, sin embargo, su divorcio no fue cordial ni ese el motivo.

"He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, dijo Sandra Echeverría en el podcast Señoras Punk.