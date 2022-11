“No sirve de nada”: Franco Escamilla se burla de la cancelación de su show por defender a Platanito

Franco Escamilla, nuevamente causó controversia en redes sociales tras mostrar el apoyo a su comedia y a la no cancelación sobre el caso de Platanito, luego de que indignara por el “chiste” del feminicidio de Debanhi Escobar.

A través de su canal de Youtube, el comediante mostró su postura sobre el tema, burlándose de aquellos que quieren cancelar su show por defender a Platanito.

Al iniciar su video, aparecen dos conductoras presentando el programa e informando que el comediante no estaría presente tras ser cancelado.

Posteriormente, aparece Franco burlándose de la supuesta cancelación.

Además, resaltó que de nada sirve la cancelación.

“Gracias a mi compañera, pero si mis hermanos, han de decir… si Franco te cancelaron cómo es que estás aquí, porque no sirve de nada cancelar, pero no le digan a los muchachitos que están ahí… y no contestamos agresiones de gente con poquitos seguidores. Una disculpa, pero mi papá q en paz descanse me enseñó a no regalarle nada a los pendejos”, apuntó.