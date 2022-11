‘Yo no soy asesino’ Platanito rompe en llanto en pleno show tras decir chiste sobre Debanhi (VIDEO)

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, hace unos días, durante una de sus presentaciones, hizo un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrido en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, su broma causó gran indignación, así como la molestia de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven.

“¿Qué fue lo que dijo el también conductor de televisión? «Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna. ¿De dónde era Debanhi?, de Monterrey, ¿cómo murió?, ahogada, en Monterrey, donde no hay agua”.

Pese a que el humorista ofreció disculpas al público en general y luego a los papás de Debanhi, a través de un par de videos que compartió en sus redes sociales.

En un reciente show que tuvo en Montreal, Canadá, Platanito no pudo evitar llorar, al mencionar que estaba pasando por una situación “muy cabrona”, mencionando que dedicaba su presentación a su esposa Beatriz Rubiera.

Asimismo, el presentador del talk show “Noches con Platanito”, agradeció al público por apoyarlo ante la controversia, dejó muy en claro no ser un asesino y pidió a las autoridades correspondientes, dar con los verdaderos responsables del feminicidio de Debanhi Escobar.

“Ustedes, cada uno de los que están aquí, no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón, de qué me vengan a apoyar, porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”.