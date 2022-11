¡Que poca! Fans de Nodal reclaman en Parque Puebla devolución de su dinero… pero no hay nadie

Fanáticos de Christian Nodal se encontraron esta tarde en Parque Puebla para reclamar el dinero de sus entradas y no había nadie en el puesto de venta de boletos; por si fuera poco en el punto pusieron un anuncio con el teléfono para contactar al personal que resultó no existir, por lo que enojo más a las personas.

Este día decenas de personas acudieron a reclamar el dinero de su entrada toda vez que se canceló el concierto de Christian Nodal este 18 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, no hubo alguien que estuviera en el puesto de ventas de los boletos por lo que la gente quedó molesta.

No obstante, se acrecentó la molesto, pues el número de contacto con la gente que devolvería el monto por los boletos no existía y la gente no pudo quejarse por obtener de vuelta su dinero.