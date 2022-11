¡Dijo que sí! Santiago Giménez se compromete con su novia Fernanda Serrano

Este domingo Santiago Giménez se comprometió con su pareja, Fernanda Serrano. Con ello, el futbolista del Feyenoord de la Eredivisie dio a conocer que pronto celebrará su boda.

A través de sus redes, Giménez compartió varias fotografías que mostraron el emotivo momento que vivió la pareja: desde que Santi se arrodilló hasta que ambos saltaron de felicidad por comprometerse.

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta", agregó el joven delantero.