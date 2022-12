¡Hay tiro! Alfredo Adame quiere sacar de la TV a Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame aseguró al salir de su audiencia por la demanda que interpusieron en su contra Gustavo Adolfo Infante y su mamá, por presunta violencia mediática y de género, que quiere sacarlo de la televisión mexicana.

Adame dio a conocer que como medida cautelar le impusieron no acercarse a la madre de Gustavo Adolfo Infante, la señora Elvia Inés Seañez.

El actor 64 años acusó a Gustavo Adolfo Infante de haber manipulado a su madre para declarar en contra de él, pues aseguró que nunca hizo algún comentario sobre la señora.

“Me hicieron los cargos, las imputaciones y todo este asunto y simplemente contesté que me reservaba mi derecho a declarar. Me impusieron medidas cautelares, que es nada más no acercarme a esta persona, a la señora Seañez, que no tenga contacto con ella”