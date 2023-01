Adame presume que se hizo dos limpias y lo agarran de botana en Ventaneando (VIDEO)

Los conductores de Ventaneando agarraron de “botana” a Alfredo Adame, luego de confesar que se hizo dos limpias luego de las polémicas que protagonizó en el 2022.

Con el inicio del 2023 el conductor fue el primer invitado del programa Ventaneando, en donde tuvo que aguantar las burlas de los conductores, quienes le recordaron todos su “panchos”.

Alfredo Adame señaló que ya le habían hecho dos limpias, por lo que este 2023 empezaba con la idea de no cambiar un ápice de su vida pues considera que a sus 64 años ya no se puede replantear una nueva estrategia de vida.

La conductora Mónica Castañeda de inmediato le señaló que siempre había cosas que corregir, pero Alfredo Adame replicó que él no tiene nada que corregir porque es la gente la que le busca problemas.

“Yo no tengo nada que corregir, yo no me meto en los problemas, yo no ando por la vida fastidiando, ni metiéndome con la gente, ni molestando, la gente mal intencionada quiere sus cinco minutos de fama, mis reflectores, me llaman los problemas”