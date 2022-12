'Ver a Anahí es lo que vale la pena´ Ventaneando critica regreso de RBD

Ante el regreso de la banda musical RBD, los conductores de ´Ventaneando´ aprovecharon para criticarlos y cuestionan si tendrán el éxito que esperan.

Durante el programa ´Ventaneando hablaron sobre el regreso de RBD a 18 años de haber iniciado el proyecto y Daniel Bisogno de 49 años de edad aseguró que la única talentosa es Anahí.

“A mí me interesa Anahí, fuera de Anahí hay una carencia de talento inenarrable. Anahí es la única talentosa de ese grupo y la poetisa (Dulce María) tiene lo suyo” aseguró Daniel.

Durante su intervención, Daniel Bisogno señaló que RBD es un “grupo de ínfima categoría”. Además, destacó que Christopher Uckermann es un buen actor, pero no tiene talento para la música.

“Me refiero como cantantes, porque Christopher von Uckermann me gusta como actor, lo que le he visto en Kdabra en otras cosas me parece que lo ha hecho bien, pero es un grupo de ínfima categoría” dijo Bisogno.