¡Quería las perlas de la vida! Poncho Herrera pidió 10 millones de dólares para regresar a RBD

Poncho Herrera, no formará parte de la gira Soy Rebelde World Tour 2023, de acuerdo con TVNotas estas son las razones por las que no se integró al proyecto

A finales del 2022 los integrantes de RBD; Anahí, Dulce María, Maite, Christian Chávez y Christopher Uckermann, confirmaron que este año 2023 realizarán la esperada gira Soy Rebelde World Tour 2023.

Desafortunadamente Poncho Herrera, no formará parte del proyecto. De acuerdo con TVNotas, quienes platicaron con una persona de la producción de esta gira, estas fueron las razones por las que eltambien actor dijo que no.

¿En qué momento el grupo decidió juntarse nuevamente después de separarse en 2008?



“Justo en la pandemia, en 2020, y tras 12 años separados decidieron juntarse y planearon el proyecto virtual ‘Ser o Parecer’, un concierto streaming, que a pesar de la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera, fue un éxito rotundo, lograron recaudar cerca de 11 millones de dólares (220 millones de pesos)”.



¿Por qué no estuvieron Dulce y Poncho?



“Dulce, a principios de diciembre de ese año, se convirtió en mamá, el tema COVID estaba muy fuerte y no quiso arriesgar su salud”.



¿Y Poncho?



“En cuanto supo que Dulce no estaría inmediatamente, dijo: ‘ah, bueno, no estaremos completos, pues yo tampoco quiero participar’, y abandonó el barco en el último momento”.



¿Cómo reaccionaron los demás?



“Ya se lo esperaban, Pocho ha dejado claro su poco interés de trabajar con sus excompañeros, siempre se los ha hecho saber, no es nada nuevo”.



¿En qué momento se vuelven a juntar para este esperado reencuentro?



“Principalmente porque los fans lo pedían a gritos desde ese concierto virtual que tuvieron, así que se reunieron en casa de Anahí hace un mes, en diciembre de 2022, para ultimar detalles de este reencuentro”.



¿Poncho no asistió?



“A la primera reunión no fue porque no se encontraba en México, solo estuvieron los otros cinco; pero esa misma tarde le llamaron a Poncho para tratar de convencerlo de hacer el reencuentro; y él les dijo que primero quería escuchar la oferta, pues él sabía que el streaming había sido un éxito cuando se realizó”.



¿Qué pasó después?



“Todos coordinaron fechas, tiempos, hicieron sus espacios para los ensayos, empezaron a planear la gira, y nuevamente le llamaron para quedar todos de acuerdo con la proyección de la gira, las fechas, los lugares, y ahí fue que él se puso muy exigente, su reacción dejó sorprendidos a todos, nunca pensaron que se expresaría de esa forma”.



¿Qué les dijo?



“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”.



¿Qué más pidió?



“Les dijo: ‘además quiero que me enseñen las fechas y los lugares, porque no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no”.



¿De verdad?



“Sí, de hecho los demás le insistieron en que era una manera bonita de despedirse de sus fans, de la gente que los apoyó y que los hizo tan grandes y especiales, pero les contestó: ‘a mí los fans me valen ma$%&, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato”.



¿Qué piensan los demás?



“Pues es una desconsideración de su parte y ser malagradecido; porque él saltó a la fama por la telenovela, antes nadie lo conocía, fue gracias al grupo, debería estar agradecido de todo lo que vivió con RBD, pero bueno, ni hablar, a ellos les pesa mucho el que se exprese de esa manera de los fans que tanto le dieron, pero cada cabeza es un mundo”.



¿Qué decidieron los demás?



“Están convencidos de que lo mejor para la gira y para los propios fans es que Poncho no sea parte de este proyecto, pues para él lo menos importante son sus fans, y para los cinco lo más importante son sus seguidores, aunque claro, jamás lo dirán, sería un golpe para todos sus fans que tanto los quieren”.



Bueno, aunque ellos no lo digan, Poncho está posteando cosas en sus redes sociales, ¿no?



“Se está manejando como un ardido, lo mejor sería que se quedara callado, porque ahora que salga la verdad y sus fans se enteren que le da vergüenza haber pertenecido a RBD, a ver qué cara pone o qué responde publicamente. Porque además cuando vio que no aceptaron su propuesta, dijo: ‘esa gira sin mí será un fracaso, eso se los aseguro’. La verdad, su ego y su soberbia están por el cielo”.



¿Los demás pusieron algunas peticiones?



“Sí, pero nada que ver con Poncho; las mujeres del grupo pidieron viajar con su familia, quieren que sus hijos vean su trabajo, y a su vez que sus fans conozcan a su familia, pues los consideran parte de su historia”.



¿Cuándo inicia?



“Las fechas y los lugares los estamos trabajando todavía, no es fácil, quisiéramos ir a todas partes y visitar cada lugar donde aman al grupo, pero los chicos ya están enfocados en sus ensayos, y en la producción de la gira, créanme que estamos trabajando con un proyecto maravilloso, y sé que los fans van a quedar muy satisfechos de verlos, aunque solo sean cinco. Poncho no es todo el grupo, y será un éxito como lo fue el concierto virtual hace dos años, donde él tampoco estuvo”.



¿Lo producirá Pedro Damián?



“No, será una empresa internacional de conciertos”, concluyó.



Poncho tiene una carrera de 20 años como actor.

Inició en 2002 con la película ‘Amar te duele’, seguido de la telenovela ‘Clase 406’.

En 2004 participó en la telenovela ‘Rebelde’, formando además parte del grupo RBD.

En 2009, tras la separación del grupo, anunció su retiro de la música para dedicarse a la actuación y protagonizó la telenovela ‘Camaleones’ y la cinta ‘Venezzia’.

De 2015 a 2018 participó en la serie ‘Sense8’ para Netflix.

En 2020 protagonizó la película ‘El baile de los 41’ para Netflix.

Con información de TVNotas