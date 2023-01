“El dinero no lo es todo y no motiva mis decisiones”: Poncho Herrera responde a TV Notas sobre RBD

Luego de que la revista TV Notas publicara la ‘verdadera’ razón por la que el actor Alfonso Herrera no estaría en la gira Soy Rebelde World Tour 2023, Poncho decidió responder y aclarar lo que se decía al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Herrera comentó que no suele poner atención a lo que se publica en revistas, pero al darse cuenta que había algo sobre él y su no participación en RBD, decidió aclarar lo que se decía.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones.