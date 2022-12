Cazzu habla de su fracaso en Puebla: no importa que no llene, tengo a mi público (VIDEO)

La cantante argentina, Cazzu, mejor conocida como ‘La novia de Nodal’ dio un concierto en la capital poblana, donde se registró alrededor de 400 personas que asistieron a su show en el Auditorio GNP Seguros.

Durante el programa ‘Chismorreo’ de Canal 6 Multimedios, fue entrevistada Cazzu ante la noticia de que el recinto no se llenó, luego de que internautas que asistieron al evento compartieron cómo lucieron de vacías las gradas, por lo que ella aseguró que no le importa el número de personas que acudieran.



▶ Nodal estuvo en el concierto de Cazzu en Puebla; pero el recinto estuvo casi vacío. La cantante argentina hablo al respecto ?



“México siempre ha sido un lugar con muchísimo amor (…) En Puebla se abrió un concierto para 2mil personas, estaba casi lleno”, señaló Cazzu.

“Yo no soy una persona que está en este lugar por los números, si hubiesen estado 50, yo hubiese dado igual mi show, venir de tan lejos de mi país a otro donde no te conozcan, y aún así pasen estas cosas y escuchen tú música, y voy a estar feliz”, recalcó la cantante argentina.



Canal 6 no ‘traga’ a Cazzu

En dicho programa de televisión, además de señalar de que no llenó el Auditorio GNP Seguros en Puebla, los conductores del ‘Chismorreo’ no se limitaron a decir que ella no sería quién es de no ser por Christian Nodal en México.

Además, la exhibieron de haber tratado mal a una de sus reporteras, por lo que la consideraron de ‘convenenciera’, ya que ahora trata mejor a los medios de comunicación tras sus conciertos en el país.

Incluso bromearon que Nodal compró esos casi 500 boletos para que tuviera público su novia Cazzu.