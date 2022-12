Acusan a cantante de los Backstreet Boys de abusar de menor autista

El cantante Nick Carter, de la banda Backstreet Boys, fue denunciado este jueves en un tribunal de Beverly Hills, Estados Unidos, por una supuesta violación y agresión física a una fan autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo en 2001.

La joven identificada como Shannon Ruth dijo durante una rueda de prensa que el presunto ataque ocurrió en el estadio Tacoma Dome, de la ciudad de Tacoma, cuando ella tenía 17 años y Carter 21.



“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara”, afirmó la mujer con lágrimas en los ojos al recordar el suceso.



De acuerdo a la demanda, fue una situación en la que Carter la obligó a beber alcohol y la llevó a una cama dentro del autobús donde la agredió físicamente y la violó.

“Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, detalló la víctimina y añadió que entonces era virgen, que fue infectada con el virus del papiloma humano y que las otras tres demandantes denunciaron la misma situación.

Shannon concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es “autista y con parálisis cerebral“, el suceso con Carter fue “lo que más ha marcado” su vida.

Con información de AristeguiNoticias