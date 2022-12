¡Tengo el pulgar roto! Acusan al ex novio de Yeri Mua de golpearla en su fiesta de cumpleaños

A través de redes sociales reportaron que la influencer Yeri Mua fue agredida por su ex novio Brian Villegas en un antro de Veracruz, mientras festejaba su cumpleaños.

El influencer Aaron Mercury fue quien reveló las agresiones a Yeri Mua y aseguró que los amigos de la creadora de contenido se metieron a defenderla.

"Brian, el ex de Yeri MUA, intentó agredirla, bueno la agredió, y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron", dijo Aaron Mercury en una publicación.

"Vas con alguien que sabes que no se va a poder defender y ahí si muy gallito y cuando sabes que alguien si se va a defender traes a toda la gente. Yo me fracturé el pulgar, ya me dijeron", mencionó.