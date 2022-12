Yeri Mua acusa a su ex novio Paponas de deberle un millón de pesos (VIDEO)

La influencer Yeri Mua, se ha vuelto tendencia en redes sociales por un video en el que acusó a su ex novio Paponas de deberle un millón de pesos y de no querer pagarle.

La ruptura que tuvo recientemente con Brian Villegas, quien también es creador de contenido, fue un suceso lleno de polémica debido a la forma en que se desenlazaron las cosas entre ambos, pues en alguna ocasión terminaron en un en vivo y eso dejó diversas incógnitas sobre cómo era su relación sentimental.

Yeri Mua dejó claro en su último video que Brian Villegas, alias "Paponas", le debe una cantidad exorbitante de dinero pues durante su noviazgo ella le prestó en varias ocasiones para que pudiera llevar a cabo proyectos que él tenía, incluso señaló que al menos tiene que pagarle un millón de pesos.

Relató que "Paponas" cobró dinero por una presentación en Boca del Río que ella hizo y por la cual pagaron 500 mil pesos, sin embargo, ese dinero nunca llegó a sus manos.

Quedó de aval por Paponas

La veracruzana explotó y declaró que Brian le pidió ser su aval para un crédito y poder poner su restaurante en Costa de Oro, a lo cual ella aceptó y ahora tiene miedo de perder su casa. Asegura que le debe pagar mínimo un millón de pesos.

“Me hizo un pinche cocowash. Acuérdate lo que me hiciste con ese negocio, me chingaste, me da coraje porque hay muchas cosas que yo no sé y que no estoy informada, yo no sé lo que ser es un aval”.

Molesta, la joven relató que confió en "Paponas" e incluso manejaba sus tarjetas de crédito para comprarse calzado y ropa, entre otras cosas, y dejó claro que su único interés con él es que le pague lo que le debe.

"Puse en riesgo mi propio patrimonio, algo que me costó mucho trabajo obtener, algo que todavía no acabo de pagar que es mi primera casa, por eso es que me da tanto coraje. Por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero. Por eso me exprimiste tanto dinero; a mí no me interesa regresar contigo, lo único que te pido es que me pagues lo que me debes, aunque sea un poquito.

“Y tenemos todos los estados de cuenta en donde dice cómo se ha gastado todo mi dinero: en gastos de tu restaurante, tenis, ropa Luis Vuitton, esa marca que tanto te encanta... ¿De dónde salían papacito? ¿Quién las patrocinaba’ ¿Quién era tu sugar? ¿Quién te las patrocinaba? ¡Acuérdate quién te sacó de Río Medio!”.