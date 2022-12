Lloran fans de Bad Bunny tras acusar de fraude a Ticketmaster (VIDEOS)

“Un río de lágrimas” se observó afuera del Estadio Azteca, luego de que cientos de fanáticos denunciaron que les negaron el acceso al concierto de Bad Bunny por problemas con sus boletos.



Fans se quedan afuera de show de #BadBunny en el Estadio Azteca y denuncian clonación de boletos pic.twitter.com/DUXBrLFnrL

— Lo + viral (@VideosVirales69) December 10, 2022

A través de redes sociales, los fans acusaron que Ticketmaster les cometió fraude, puesto que al llegar a la entrada les dijeron que sus boletos eran clonados.



Justo en su cumpleaños número 20, fan de #BadBunny se queda afuera de su concierto en el #EstadioAzteca porque su boleto era falso. pic.twitter.com/FwHEDuiXcD

— Lo + viral (@VideosVirales69) December 10, 2022

“NO nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar”, dijo una fan entre lágrimas.



? "Compré mis boletos desde la pre-venta de febrero. Al llegar aquí me dicen que ya me los clonaron, la misma gente me está diciendo que no me van a dejar entrar", reclama una joven que asistió a ver a #BadBunny.



? : @analaura1221 pic.twitter.com/qTPUz28S7e

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 10, 2022

Otros fans señalaron que compraron los boletos en combo con TicketMaster, sin embargo, algunos les fueron declinados.



#VIDEO | ? "Tenemos un problema con Ticketmaster: hicimos una compra de cuatro boletos y solo una persona pasó; nos dicen que fueron cancelados", denuncia una seguidora de #BadBunny que asistió al concierto.



?: Jaqueline Guillermo pic.twitter.com/QcE0teIhpx

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 10, 2022

En otro video se observa a un grupo de señoritas mostrando su boleto e identificación, ante la negativa de la seguridad del concierto, para darles el acceso.



Un contacto en Instagram me compartió los videos de esta situación que está pasando en el Azteca. Al parecer otra vez boletos clonados o no funcionan sus scanners.



Lleven identificación, su recibo y todo lo que puedan para comprobar que los boletos son suyos.#BadBunny pic.twitter.com/ucKnhyE5Qf

— tickethamster (@tickethamstermx) December 9, 2022