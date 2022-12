¿La final será Croacia vs Marruecos? Mhoni Vidente nos lo explica

La Copa del Mundo de Qatar 2022 llegará a su fin, donde cuatro equipos sueñan con ganar el Mundial, pero con el partido de este martes y miércoles, se definirá quién llegue a la final.

Los favoritos para llegar a la final son Argentina y Francia, pero cada uno de estos equipos tienen a rivales que han dado sorpresas en el Mundial, sin embargo, Mhoni Vidente ha revelado quién será la selección que gané.



“Mis pronósticos para ser el campeón de Qatar, ya se los había dicho, son Argentina o Francia”, expresó la cubana en la transmisión de ayer junto con la periodista Paulina Greenham. Asimismo, mostró favoritismo por el conjunto que comanda Lionel Messi, aunque no aseguró que la albiceleste consiga su tercer campeonato mundial.



Aunque su predicción la dejó abierta, se cree que la final podría ser: Argentina vs Francia, Francia vs Croacia o Argentina vs Marruecos.

