Acusan de plagio y bajan de las plataformas una “Gatita” de Bellakath

La cantante Bellakath ganó popularidad gracias al éxito de su tema “Gatita”, que estrenó el pasado 5 de octubre, sin embargo, ha sido acusada de plagio y el tema ha ido desapareciendo de las plataformas.

Tras ser borrado su tema, la cantante publicó un video en redes donde no pudo contener el llanto para denunciar lo que está pasando con su canción.

La cantante explicó que alguien reclamó como suya la canción y fue por ello que tanto TikTok como Instagram borraron su tema.

Entre lágrimas explico que a través de un correo le llegó la notificación de que la canción es supuestamente de alguien más y por ello procedieron a borrarla.

“Ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción es de alguien más. Yo tengo la canción registrada y me la borraron de Instagram y de TikTok. A quién se le ocurrió hacer eso. ¿Tanto me odian? ósea no soportaron”