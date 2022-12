¡Está súper dolida! Santa Fe Klan reaparece con nueva canción tras supuesta separación con Maya Nazor (VIDEO)

Tras la supuesta ruptura entre Ángel y Maya Nazor, Santa Fe Klan reapareció en las redes para compartir un adelanto musical de su próximo éxito.

El rapero guanajuatense utilizó su cuenta de Instagram para publicar una versión de su nueva canción cuya fecha de estreno es un misterio.

Se trata de ‘Separaos’ una canción cuyos versos hablan sobre una ruptura amorosa y como era de esperarse sus fanáticos relacionaran su composición con su supuesto rompimiento con Maya Nazor, influencer y madre de su bebé Luka.

En el breve video, se puede apreciar al cantante frente a una computadora donde reprodujo una pista musical previamente trabajada.

Tras darle play comenzó a interpretar la letra que tenía escrita en un cuaderno:

‘Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal. Fue la razón yo me pregunto cuál será. Me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad es testigo’.