Maya Nazor rompe en llanto al hablar de su ruptura con Santa Fe Klan: ‘No soy interesada’

La influencer Maya Nazor confirmó su separación del rapero Santa Fe Klan, con quien este año dio la bienvenida a su hijo Luka.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Nazor se refirió a su expareja y los comentarios del creador de contenido Fofo Márquez, que aseguró que su relación con Ángel Quezada fue por conveniencia.

“Yo no soy ninguna interesada, y lo van a seguir diciendo porque sé que la gente es así. Yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o por lo que no hace. Y ya se los he dicho antes”, explicó.

Con la voz entrecortada, habló de lo que la unió a quien forma parte del soundtrack de la película Black Panther: Wakanda Forever. “Ustedes no saben cómo nos conocimos. Yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise y amamos a nuestro bebé y jamás nos vamos a arrepentir de eso ¿ok?”, dijo.

Asimismo, Nazor pidió detener el odio hacia ella. “Nada más les quiero pedir respeto como mujer y respeto principalmente para mi hijo y que no opinen sin saber nada. Lo único que les pido es respeto porque a mí no me gustaría que se estén expresando mal de mi pareja, del papá de mi hijo y que estén hablando mal cuando no es justo, ¿saben? Y no se me hace justo que ustedes sean así conmigo”.