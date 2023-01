¿No te mordiste la lengua? Chumel Torres tacha de misógino a Bad Bunny e internautas lo atacan

El creador de contenido Chumel Torres criticó al cantante Bad Bunny tras arrebatar y tirar el teléfono celular de una fan, por lo que el influencer lo tachó de misógino.

De acuerdo a su publicación de Twitter, Chumel compartió el video donde se ve a Bunny abordado por una fan para tomarse una selfie con él, pero éste le quita el celular y lo avienta.

Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia ?? pic.twitter.com/p5xJMEi3li

“Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”, escribió Chumel.

Ante dicho comentario, los seguidores de Chumel le recordaron que, también él ha sido acusado de misógino por una serie de chistes que compartió en2022.

Mientras que otros defendieron a Bad Bunny.

"Cuál misoginia, la neta no soy seguidor de el, pero cada quien tiene su límite y su espacio personal", "No me gusta su música, pero hay que aceptar que es una persona y realmente merece privacidad y espacio", señalaron otros cibernautas.