Barbosa para en seco a empresarios groseros del Yunque-Coparmex: no me impresionan, les advirtió (FOTOS Y VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta le plantó cara a los empresarios aglutinados en la Coparmex, quienes le tendieron una ‘embosca’ en el evento de toma protesta de su nuevo Consejo Directivo, al que acudió como invitado de honor; pero tras recibir una protesta a gritos de los agremiados, cuando daba su discurso les advirtió que a él no lo iban a impresionar y los retó a subir a decir sus quejas, pues le exigían “devolver la UDLAP”.

El gobernador @MBarbosaMX encaró a empresarios de la iniciativa privada a quienes les reprochó no haberlo apoyado en la atención de la Pandemia "Ustedes no me van a impresionar", sentenció cuando reclamaron sobre le tema @udlap en un evento de la @CoparmexPuebla @Diario_Cambio pic.twitter.com/7Do6BIlx5f

Durante el evento el mandatario poblano fue criticado veladamente por el ex dirigente, Fernando Treviño en su discurso de despedida, línea que siguió el nuevo líder local de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Puebla, quien no dudó en señalar que ya estaban “curtidos y aguantamos” en los diferendos con su gobierno.

Por si dichos agravios fueran poco, los anfitriones del evento ignoraron y dieron la espalda por más de 15 minutos al mandatario poblano, pues conformaron un nuevo Consejo de ex dirigentes de la cúpula empresarial, en la que destacan los santones de la ultraderecha, Jorge Ocejo, Toño Sánchez Díaz de Rivera, Jesús Migoya, Luis García Teruel, Heberto Rodríguez, Rogelio Sierra Michelena, Carlos Solana, entre otros.

El gobernador ni si quiera fue convocado para entregar un reconocimiento a su dirigente nacional, José Medina Mora Icaza, quien fue testigo de los malos tratos y groserías con las que se le trató.

Fernando Treviño y Rubén Furlong fueron los instigadores de la ‘protesta’ de los empresarios, misma que se originó cuando Barbosa Huerta daba su discurso y les recordaba que se habían invertido a la fecha más de tres mil millones de pesos en el tema de la contención de la pandemia del coronavirus y los empresarios no le brindaron ni un peso para este tema.

Azuzados por Marco Antonio Prosperi, líder de la Canaco, quien recibió línea de Treviño, los empresarios comenzaron a lanzar gritos contra el gobernador como “regresa la UDLAP”, así como el tema de los impuestos que pagan exigiendo su cancelación, a lo que el mandatario respondió “no me van a impresionar”, pues aclaró que no iba a debatir por este mismo tema con los empresarios.

“Yo no vine a debatir, no vine a debatir. A mí no me van a impresionar, ya sabía que esto podía pasar… y aquí estoy. Ustedes dicen que no tiene ideología, claro que la tienen, eso de que no son a partidistas no es cierto (…)”, les respondió el mandatario para ‘frenarlos en seco’.