Barbosa tiende la mano a empresarios groseros: vengan a Casa Aguayo a dialogar (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que está abierto a dialogar con empresarios de verdad, no con los que sin ser conocidos pretenden presionar a la autoridad estatal para mantener sus riquezas; además de que invitó a los empresarios que le gritaron ayer en el evento de la COPARMEX, a que acudan a Casa Aguayo para conversar sobre sus inquietudes.

El gobernador @MBarbosaMX señaló que mantendrá el diálogo con empresarios de verdad que generan empleos, no con quienes buscan ejercer presión a la autoridad como con quienes tuvo un altercado en un evento de la @CoparmexPuebla pic.twitter.com/YbwkWHDXwq

Después de su encuentro con los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el mandatario estatal señaló que él mantiene buena relación con empresarios que dan empleos mismos que tienen asentadas grandes compañías en territorio poblano.

Reconoció que ha tenido conflictos con los de la COPARMEX, pues expresó que tienen estilo partidista y una ideología particular, a través de la que se busca ejercer presión mediática respecto a las decisiones del Gobierno del Estado.

Por ello apunto que para aquellos que le gritaron ayer en el evento de la cámara empresarial, mismos que dijo "nadie conoce" y no fueron menos de 10, pueden ser recibidos en Casa Aguayo para dialogar sobre sus inquietudes, pues señaló que se mantiene una relación de respeto.

"Con quien he tenido dificultades es con COPARMEX por su estilo dicen ellos apartidista y sin ideología, de intentar ejercer decisión mediática sobre decisiones de gobierno, yo respeto a todos, si un empresario inclusive los que ni siquiera nadie los conoce de los que gritaron ayer, puede venir a hablar conmigo de temas de su preocupación", dijo.

Barbosa Huerta comentó que quienes toman las decisiones en el estado de Puebla, son los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mismos que no cederán ante presiones de particulares que buscan fines propios, por ello agregó que mantendrá el diálogo con empresarios de verdad.

"Yo invitó a quienes gritaron ayer, que fueron no más de 10, que vengan yo los recibo, yo platico con ellos, quien toma las decisiones son los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial (...) quieres dialogar para presionar, que se olviden, para construir aquí estoy presente, el diálogo es importante con empresarios, con los verdaderos empresarios, no con quienes sin serlo quieren presentarse bajo este rubro", mencionó.

El gobernador @MBarbosaMX encaró a empresarios de la iniciativa privada a quienes les reprochó no haberlo apoyado en la atención de la Pandemia



"Ustedes no me van a impresionar", sentenció cuando reclamaron sobre le tema @udlap en un evento de la @CoparmexPuebla@Diario_Cambio pic.twitter.com/7Do6BIlx5f