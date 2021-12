Diputados de Morena no recibirán línea de la dirigencia para votar el tarifazo del DAP: Salomón (VIDEO)

Advirtió que no han tenido un acercamiento con el líder local lopezobradorista, además de puntualizar que cada legislador es libre de tomar la elección que considere correcta

El coordinador de la bancada de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que los diputados del partido no tendrán ‘línea’ para votar la iniciativa que busca validar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), pues enfatizó que harán individualmente el análisis de la propuesta y cada uno tendrá una postura respecto a lo que considere pertinente; además, rechazó que la opinión de sus compañeros que se oponen a ésta represente el sentir del grupo parlamentario.



? El coordinador de la banca de Morena, @SergioSalomonC hizo un llamado para que cada diputado haga el análisis individual de las reformas para el cobro del #DAP pic.twitter.com/yTgoq7XVla

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 7, 2021







Dentro de los estragos que puede ocasionar el cobro del ‘tarifazo’ del DAP, habrá que agregar una ruptura más en Morena; luego de que el dirigente del partido, Aristóteles Belmont, exhortara a los diputados para votar en contra de la propuesta; su coordinador, Sergio Salomón, advirtió que no han tenido un acercamiento con el líder local lopezobradorista, además de puntualizar que cada diputado es libre de votar a como considere correcto.

En entrevista, Céspedes Peregrina destacó que su opinión no representa la de todos los legisladores del partido pese a ser el coordinador, ya que enfatizó en que cada diputado deberá hacer un análisis propio de la propuesta presentada por Eduardo Alcántara y Jorge Estefan Chidiac.

El ex alcalde explicó que de igual manera, la postura de sus compañeros de partido tampoco determina el pensar de toda la bancada de Morena, aunque dijo ser respetuoso de sus opiniones tras la revisión que realizaron de las reformas presentadas.



“Respetamos la postura de cada quien, al final de cuentas, cada quien tendrá derecho a elegir qué es lo que más conviene en ese sentido. También quiero decirte que en ningún momento he sido buscado por parte de algún partido, entendiendo que hoy es quien representa el partido”, destacó Salmón Céspedes.



De igual manera, explicó que aún se mantiene en análisis la iniciativa, pues deben considerar que la recaudación de los ayuntamientos es una herramienta más para realizar acciones de gobierno, por lo que en caso de que se haga el cobro del DAP éste deberá garantizar un servicio de excelencia en cada localidad.

Anteriormente, Sergio Salomón confirmó que se está evaluando qué municipios realizaban o realizan el cobro del DAP, pues buscan que éste se aplique de una forma legal, que no transgreda a la Ley y no dañe a los poblanos, pues destacó que no es un ‘nuevo impuesto’ sino una regulación del mismo.