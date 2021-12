¡Se suma otro panista! Analiza Micalco rechazar el tarifazo del alumbrado público

Rafael Micalco se sumó a la lista de panistas que se encuentran analizando la iniciativa para implementar el tarifazo del DAP, pues aunque dijo estar aún indeciso de como votará la iniciativa aseguró que respaldará el bienestar de los poblanos.

En entrevista para CAMBIO, Rafael Micalco destacó que hay una resolución de la SCJN que impide el cobro de este derecho, aunque se haya cobrado con anterioridad no se está analizando cuando se le ha cobrado a los poblanos en los demás años a raíz del DAP.

En ese sentido destacó que por aunque mantiene el análisis de la iniciativa, estará buscando en todo momento que se priorice el bienestar social frente a todas las cosas.

Además consideró que como legisladores, deben atender a las necesidades de la gente y no buscar generarles cobros extra, pues no se debe de generar cobros extra a los ciudadanos ante la crisis que se vive actualmente.