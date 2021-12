Delegado de Morena desautoriza el cobro del alumbrado: es un exceso (VIDEO)

El delegado del CEN de Morena en el estado, Marcos Rosendo Medina Filigrana, desautorizó la aprobación de las reformas para validar el cobro del tarifazo del DAP en Puebla al calificarlo como un 'exceso' pues consideró que el presupuesto de cada municipio debe contemplar la garantía de los servicios como el Alumbrado Público a la ciudadanía.

@Marcos_Rosendo , delegado del CEN de Morena Puebla, desautorizó la aprobación del cobro del DAP al considerarlo un exceso, pues señaló que el servicio de alumbró público es una obligación de los Ayuntamiento y no de los ciudadanos @rochapress @Nigromanterueda @Diario_Cambio pic.twitter.com/Bz1TZ4JsQq

En entrevista para CAMBIO, el nuevo delegado nacional de Morena en Puebla adelantó que se reunirá con los diputados y diputadas locales del partido en el estado para abordar el tema del cobro del DAP en distintos Ayuntamiento de Puebla.

En ese sentido, calificó como un exceso el intento del PRIAN para el cobro del 'tarifazo' del DAP, ya que sería un inicio para que el Ayuntamiento de Puebla comience a hacer cobros por otras de sus obligaciones como lo es la Seguridad Pública.

"Es un tema que tenemos que platicar todavía con los legisladores locales, no quisiera yo apresurarme, en lo personal a mí me parece un exceso, me parece que si hoy permitimos que se cobre una cuota por el Alumbrado, nos van a querer también cobrar una cuota por la seguridad pública", dijo el delegó.